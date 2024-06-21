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18:39, 21 июня 2024Мир

Орбан призвал нажать стоп-кран на «европейском поезде войны»

Kossuth: Орбан заявил, что венгры смогут сойти с европейского поезда войны

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Будапешт и венгерский народ должны остановить европейский тренд по эскалации конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти. Если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто», — сказал премьер.

Как указал Орбан, западные страны все больше вмешиваются в украинский конфликт, желая победить Россию, но не ввязываясь в прямую конфронтацию с ней. «Запад хочет выиграть, а я думаю, что это безнадежно», — резюмировал он.

Орбан также назвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен девочкой-прислужницей» при Вельзевуле (повелителе демонов из Нового Завета — «прим. Ленты.ру»).

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