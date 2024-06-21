Пользователи сети вспомнили о самых страшных словах партнеров во время секса

Пользователи сети рассказали, какие самые страшные фразы слышали во время секса от партнеров. Свои истории они обсудили в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие заявили, что самые жуткие слова во время секса — это признание в отказе от контрацепции. «Она обхватила меня ногами и сказала: "Я не принимаю таблетки". Я сдерживался, боролся, но не смог выстоять до конца. Я расстроился, а она сказала: "Уверена, это будет мило"», — вспомнил пользователь под ником cmalarkey90.

Другая девушка назвала самым ужасным моментом ситуацию, когда ее молодой человек во время секса признался, что все еще любит бывшую. Еще одна женщина не на шутку испугалась после того, как ее новый парень во время интимной близости спросил, началась ли менструация у ее дочери.

«Я лишила жизни своего мужа», — еще одна фраза, которая заставила вздрогнуть от страха. Пользователь с именем Yanky, с которым произошел этот случай, уточнил, что сказанное было правдой. Девушка с ником hisbrainsgotinmyeye рассказала, что моментально передумала заниматься любовью, когда ее партнер внезапно заявил: «Я могу отправить тебя на тот свет прямо сейчас и никто не узнает об этом».

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили самые захватывающие сексуальные опыты. Многие признались, что запомнили на всю жизнь секс с незнакомцами.

