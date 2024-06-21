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22:24, 21 июня 2024Мир

Россия подпишет с Индией соглашение о порядке направления военных, кораблей и самолетов

Кабмин РФ одобрило проект соглашения с Индией о порядке направления военных

Фото: Shamil Zhumatov/Reuters

Правительство одобрило проект соглашения между кабинетами министров России и Индии о порядке направления воинских формирований, боевых кораблей и военных воздушных судов. Соответствующее распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Минобороны поручено провести переговоры с индийской стороной.

В случае принятия договор будет действовать в течение пяти лет и будет продлеваться автоматически, если ни одна из сторон не захочет его расторгнуть.

Проект был создан Министерством обороны и согласован с заинтересованными ведомствами, в том числе с МИД.

С 2021 года между Россией и Индией действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, оно рассчитано сроком до 2030 года.

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      Марина Совина
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