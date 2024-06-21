Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:39, 21 июня 2024Интернет и СМИ

В Черногории произошел масштабный сбой интернета

В Черногории на фоне пожара на ЛЭП произошел масштабный сбой интернета

Фото: Varistor60 / Wikimedia

В Черногории произошел масштабный сбой в работе интернета. Об этом заявила в соцсети X международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Подтверждено: сетевые данные показывают серьезные сбои в подключении к интернету в Черногории, связанные с отключениями электроэнергии, которые также имеют место в соседних странах на фоне жары в этой местности», — говорится в публикации. Отмечается, что, согласно ранее появившимся сведениям, инцидент возник из-за пожара на ЛЭП.

В пятницу, 21 июня, стало известно, что в Черногории и еще трех соседних странах пропал свет из-за аварии. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович сообщил, что электроэнергия полностью отключилась на всей территории страны, кроме севера.

Перед этим электроэнергия пропала в южноамериканском Эквадоре. Причиной стала авария на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО допустил введение санкций против Китая за поддержку России

      Стреляющий под водой автомат АДС модернизируют

      Старшая дочь певицы Валерии вспомнила о жестоких наказаниях отца

      Против главы отдела Минздрава российского региона возбудили дело о халатности

      Три тысячи человек одновременно окунулись голышом в холодную воду в честь праздника

      Названы цели разрушительной бомбы ФАБ-3000

      Макгрегор раскрыл причину отмены боя с Чендлером

      Канадский ученый обвинил власти в намеренном запрете на изучение загадочной болезни мозга

      В Польше назвали возникшую из-за Украины проблему для армии страны

      Впервые ставшая самой дорогой в мире компания резко подешевела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше