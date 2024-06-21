В Черногории произошел масштабный сбой интернета

В Черногории на фоне пожара на ЛЭП произошел масштабный сбой интернета

В Черногории произошел масштабный сбой в работе интернета. Об этом заявила в соцсети X международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Подтверждено: сетевые данные показывают серьезные сбои в подключении к интернету в Черногории, связанные с отключениями электроэнергии, которые также имеют место в соседних странах на фоне жары в этой местности», — говорится в публикации. Отмечается, что, согласно ранее появившимся сведениям, инцидент возник из-за пожара на ЛЭП.

В пятницу, 21 июня, стало известно, что в Черногории и еще трех соседних странах пропал свет из-за аварии. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович сообщил, что электроэнергия полностью отключилась на всей территории страны, кроме севера.

Перед этим электроэнергия пропала в южноамериканском Эквадоре. Причиной стала авария на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей.