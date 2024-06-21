В Узбекистане мужчину арестовали за ношение никаба

Жителя Узбекистана арестовали на 15 суток за ношение никаба и женской одежды

Жителя Ташкентской области Узбекистана арестовали на 15 суток за ношение никаба и женской одежды. Об этом сообщили в пресс-службе Ташкентского городского суда, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранее полицейские задержали 21-летнего жителя Букинского района Ташкентской области, который ходил по одному из столичных базаров в женской одежде и никабе. При задержании он попытался оказать сопротивление правоохранителям. Во время судебного заседания мужчина сообщил, что с детства интересовался женской одеждой и носил никаб.

Суд признал мужчину виновным в административных правонарушениях и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста и штрафа в размере 10 базовых расчетных величин (порядка 23 тысяч рублей).