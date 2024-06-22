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13:32, 22 июня 2024Россия

Названы сроки клинических испытаний вакцины от рака

Гинцбург: клинические испытания вакцины от рака пройдут в 2025 году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Клинические испытания вакцины от рака пройдут в 2025 году. Этот срок назвал глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Гинцбург, на мышах вакцину испытывают уже сейчас, а в следующем году ее опробуют на добровольцах с онкологическими заболеваниями. Уточняется, что препарат может оказаться действенным для разрушения метастаз при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы и нескольких видах рака почек.

«Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования вакцин», — заявил эксперт.

Ранее онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов объяснил, что рак возникает из-за того, что организм в какой-то момент перестает распознавать клетки как злокачественные, а с помощью этой методики он научится распознавать опухолевые клетки и уничтожать их. Он заявил, что в будущем врачи будут применять индивидуальные для каждого пациента вакцины от рака.

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      Марк Леонов
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