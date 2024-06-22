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10:18, 22 июня 2024Экономика

Одной категории россиян стали чаще выдавать микрозаймы

IT-специалистам стали выдавать микрозаймы почти в два раза чаще

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Одной категории россиян — IT-специалистам — стали выдавать микрозаймы почти в два раза чаще. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала «Робот Займер».

Уточняется, что если годом ранее число одобренных микрозаймов для IT-специалистов составляло 36,8 процента, то весной 2024 года это число выросло до 67,1 процента.

Эксперты отметили общую тенденцию на рост одобрения количества заявок для всех профессий. Так, для бизнесменов число одобренных займов выросло на 22,9 процентных пункта, а для самозанятых — на 20,8 процентных пункта.

Ранее были названы профессии с минимальными шансами получить микрозаем — в этот список вошли представители кинобизнеса, автомобильного сектора и фитнеса.

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