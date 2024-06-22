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15:04, 22 июня 2024Мир

Отставной офицер ВС США оценил опасность российских гиперзвуковых ракет

GB News: системы ПВО Украины и США не могут защитить от российских «Цирконов»
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Америки и Украины не могут защитить страны от российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Его слова приводит телеканал GB News.

В разговоре с ведущим Марком Доланом военный пояснил, что военные технологии стран Запада еще не достигли такого уровня, чтобы перехватывать подобное оружие. «Насколько мне известно из разговоров с некоторыми известными экспертами, сейчас защиты от этих гиперзвуковых ракет нет», — признался он.

Ранее опасность российских гиперзвуковых ракет «Циркон» оценил эксперт Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии Маркус Циглер. «Маршрут МоскваБерлин. (...) Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — сообщил он в ходе конференции, посвященной инновациям в области гиперзвукового оружия.

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      Олеся Мицкевич
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