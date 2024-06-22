Отставной офицер ВС США оценил опасность российских гиперзвуковых ракет

GB News: системы ПВО Украины и США не могут защитить от российских «Цирконов»

Отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Америки и Украины не могут защитить страны от российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Его слова приводит телеканал GB News.

В разговоре с ведущим Марком Доланом военный пояснил, что военные технологии стран Запада еще не достигли такого уровня, чтобы перехватывать подобное оружие. «Насколько мне известно из разговоров с некоторыми известными экспертами, сейчас защиты от этих гиперзвуковых ракет нет», — признался он.

Ранее опасность российских гиперзвуковых ракет «Циркон» оценил эксперт Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии Маркус Циглер. «Маршрут Москва — Берлин. (...) Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — сообщил он в ходе конференции, посвященной инновациям в области гиперзвукового оружия.

