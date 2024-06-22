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16:20, 22 июня 2024Россия

В Петербурге запланировали привести в порядок места памяти Ольги Берггольц

Беглов: в Петербурге позаботятся о связанных с Ольгой Берггольц памятных местах

Фото: Роман Сапоньков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге запланировано приведение в порядок памятных мест, связанных с пережившей блокаду поэтессой Ольгой Берггольц. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации градоначальника.

«В саду установлен памятник Ольге Федоровне Берггольц. В следующем году ей исполняется 115 лет. Считаю важным привести в порядок все памятные места, связанные с поэтом», — подчеркнул он во время рабочей поездки в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Места памяти, связанные с поэтессой, включают монумент, установленный в 2015 году в Павловском саду в Невском районе Петербурга, где прошли ее детские годы. Также она является автором памятных строк «Здесь лежат ленинградцы», которые выбиты на гранитных плитах Пискаревского мемориального кладбища.

Ольга Берггольц стала одним из символов, музой и голосом блокадного Ленинграда. В эти тяжелые дни она работала в Литературно-драматической редакции ленинградского радио, ежедневно читала жителям города свои стихи. В 1994 году она посмертно стала почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Александр Беглов вместе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко открыл выставку «Мой Петербург». Вдохновением для нее послужила выставка «Россия» на ВДНХ в Москве, на которой петербургский стенд стал одним из самых посещаемых.

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      Дмитрий Попов
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