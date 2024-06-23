Больше 110 снарядов за сутки выпустили ВСУ по Белгородской области

Гладков: более 110 снарядов выпустили за сутки ВСУ по Белгородской области

Больше 110 снарядов выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Больше всего снарядов выпустили по Белгородскому району.

«В результате различные повреждения выявлены в четырех МКД, 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, 50 автомобилях и трех надворных постройках», — написал чиновник.

Помимо того, в селе Салтыково в результате артиллерийского обстрела ранения получил мирный житель. Спасти его не удалось.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области. В частности, в хуторе Климовое Борисовского района дрон-камикадзе повредил частный дом, окна оказались выбиты, кровля и фасад — посечены.