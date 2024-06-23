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10:45, 23 июня 2024Россия

Больше 110 снарядов за сутки выпустили ВСУ по Белгородской области

Гладков: более 110 снарядов выпустили за сутки ВСУ по Белгородской области

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Больше 110 снарядов выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Больше всего снарядов выпустили по Белгородскому району.

«В результате различные повреждения выявлены в четырех МКД, 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, 50 автомобилях и трех надворных постройках», — написал чиновник.

Помимо того, в селе Салтыково в результате артиллерийского обстрела ранения получил мирный житель. Спасти его не удалось.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области. В частности, в хуторе Климовое Борисовского района дрон-камикадзе повредил частный дом, окна оказались выбиты, кровля и фасад — посечены.

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      Никита Абрамов
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