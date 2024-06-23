Россиянам раскрыли условия компенсации отпуска деньгами

«РГ»: компенсировать отпуск деньгами можно только при увольнении

Россияне могут полностью компенсировать отпуск деньгами только при увольнении. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам собеседников издания, в этом правиле есть исключения. Так, при ненормированном графике работник имеет право на 28 дней отпуска плюс три дополнительных. Последние как раз можно компенсировать деньгами по желанию сотрудника.

В остальных случаях получить компенсацию за неиспользованный отпуск можно только при увольнении, подчеркивают эксперты.

«Согласно Конституционному суду, трудовое законодательство не содержит ограничений на период реализации права на получение компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении», — подчеркнула менеджер Ольга Борисова.

Ранее россиянам назвали самый выгодный период для отпуска в 2024 году. Президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Лентой.ру» посоветовал отправиться отдыхать в начале лета или начале осени.