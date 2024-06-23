Троица в 2024 году: число, суть, история и традиции

Сегодня, 23 июня, православные верующие в России празднуют День Святой Троицы (Пятидесятницу), завершающий пасхальный период. Эта дата посвящена сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви. О том, как появилась Троица, в чем ее суть, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале «Ленты.ру».

Что такое День Святой Троицы

Троица — праздник сошествия Святого Духа на апостолов, которое символизировало триединство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Считается, что именно это событие ознаменовало создание христианской церкви.

Согласно евангелию, апостолы и Богородица собрались вместе в Сионской горнице в Иерусалиме, чтобы отметить праздник Пятидесятницы — иудейское торжество, посвященное восхождению Моисея на гору Синай. Тогда на них сошел Святой Дух в виде языков пламени. Апостолы обрели способность исцелять, пророчествовать и говорить на разных языках, чтобы проповедовать христианскую веру во всем мире.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В православии Троица отождествляется с Пятидесятницей, у католиков это разные праздники. Кроме того, у восточных христиан этот праздник входит в число двунадесятых, то есть 12 важнейших торжеств, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

По словам священника храма Петра, митрополита Московского, на Роменской улице в Санкт-Петербурге Николая Савченко, Троица — третий по значимости праздник в церковном календаре после Пасхи и Рождества.

Отмечают Пятидесятницу на 50-й день после Пасхи. В 2024 году главное православное торжество пришлось на 5 мая, значит, Троица выпадает на 23 июня. Как и Пасху, ее всегда празднуют в воскресенье.

Суть праздника

Согласно учению православной церкви, Бог един, но существует одновременно в трех ипостасях:

Бог Отец символизирует начало мира и человека, он творец всего сущего;

Бог Сын — голос Бога Отца на земле, агнец, посланный для спасения человечества;

Дух Святой — божественная энергия, ниспосланная с небес.

Важно отметить, что все эти три ипостаси, как считается в христианстве, существовали всегда. Среди них нет самого главного или самого сильного — они равны.

Сегодня праздник Троицы ассоциируется у верующих со свободой от греха и радостью аскетичной духовной жизни, говорит священник Николай Савченко. Факт, что у Бога есть Сын, символизирует божье благословение через детей. А Святой Дух объединяет всех в любви к Богу и ближнему. Таким образом, заключает священник, праздник Троицы посвящен единству всех людей на земле.

Традиции

Фото: Александр Поготов / РИА Новости

Главное, что стоит сделать в День Святой Троицы — посетить храм. Там на праздник для поклонения выносят икону Святой Троицы, как правило, написанную по рублевскому образцу. А еще храмы к этой дате принято украшать свежей травой, цветами и ветками березы, дуба, липы или клена. Молодые побеги символизируют победу Христа над смертью, духовное обновление и рост христианской веры во всем мире.

На Троицу впервые после Пасхи читаются коленопреклонные молитвы. Дело в том, что Пасха — это радостное время, период благодати, на 50 дней после нее делать земные поклоны и стоять на коленях во время молитвы не принято. Такая же традиция относится и к другим двунадесятым праздникам, и к Святкам.

На Троицу читаются особые молитвы — «Святому Духу», «Ко Пресвятой Троице», «На сошествие Святого Духа». Тем, кто в день Троицы находится на работе, тоже рекомендуют выделить время для молитвы. В храм в таком случае можно сходить в другой раз: например, в следующий за праздником понедельник, Духов день. Он считается продолжением праздника Троицы.

Что можно делать на Троицу

Поскольку этот праздник не приходится на период поста, в день сошествия Святого Духа можно устроить застолье, пригласить родных и друзей. С точки зрения церкви делать это лучше всего после посещения храма.

В дохристианский период славяне отмечали праздник Семик, или Зеленые Святки. Он приходился на конец мая, период завершения весенних сельскохозяйственных работ. Многие традиции Троицы были переняты, в частности, у этого торжества. Например, на Зеленые святки наряжали березу, украшали дом березовыми ветками, пели песни.

Фото: Алекс Аминев / РИА Новости

Кроме того, на Семик было принято почитать усопших. Этот обычай перенесся на субботу перед Троицей. Сегодня день накануне праздника называется «задушной субботой», или родительским днем.

Что нельзя делать на Троицу

Как и в любой другой православный праздник, в этот день нельзя ссориться, кричать, нецензурно выражаться, завидовать и злословить. Вообще в православии не существует особых правил, которые запрещали бы что-то делать на Троицу. Но есть и исключения.

На Троицу нельзя венчаться: таинство брака в Русской православной церкви не совершается в дни двунадесятых праздников и накануне

В народе считается, что на Пятидесятницу нельзя работать по дому и в огороде, заниматься рукоделием, купаться, стричься, красить волосы, ходить в лес и так далее. Церковь эти запреты не поддерживает. Тем не менее день рекомендуется полностью посвятить духовной жизни и не концентрироваться на мирском. Не советуют посещать кладбище и играть свадьбу, а убраться в доме лучше заранее.