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10:13, 23 июня 2024Забота о себе

Врач рассказала о диете для минимизации риска смерти

Врач Саламатина заявила, что средиземноморская диета снижает риск смерти

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Научно доказано, что средиземноморская диета снижает риск смерти на треть из-за предотвращения болезней сердца и общей пользы для здоровья. Об этом заявила врач-кардиолог и терапевт Людмила Саламатина, ее слова приводит «Газета.Ru».

«Известно, что приверженность средиземноморской диете связана не только с сокращением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 10 процентов, но и снижением смертности от всех причин на 8 процентов», — отметила она.

По словам врача, у испанцев, итальянцев и греков был отмечен самый низкий уровень распространенности болезней сердца и летальных исходов. Именно поэтому в 50-х годах прошлого века диетологи ввели понятие «средиземноморская диета».

Такой рацион включает потребление большого количества фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла, цельнозерновых продуктов и бобовых, а также умеренное потребление алкоголя и редкое потребление красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жирных кислот, рассказала Саламатина.

Ранее кардиолог Самия Мора рассказала, что средиземноморская диета является идеальным питанием для женского долголетия. По ее словам, женщинам, которые хотят долго жить, необходимо есть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы.

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      Лина Пивоварова
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