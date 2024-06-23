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09:52, 23 июня 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО

Украина обстреляла Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 07:40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район)», — говорится в сообщении.

По данным представительства, ВСУ с 07:40 до 08:45 по московскому времени выпустили по Петровскому району города 23 снаряда. О последствиях на данный момент неизвестно.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что три человека стали жертвами обстрелов со стороны Украины. «Начиная с четырех часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке», — сказал чиновник.

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      Никита Абрамов
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