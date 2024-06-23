ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО

Украина обстреляла Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 07:40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район)», — говорится в сообщении.

По данным представительства, ВСУ с 07:40 до 08:45 по московскому времени выпустили по Петровскому району города 23 снаряда. О последствиях на данный момент неизвестно.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что три человека стали жертвами обстрелов со стороны Украины. «Начиная с четырех часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке», — сказал чиновник.