Девушка решила проверить парня и столкнулась с неприятным последствием

Пользователь Reddit поделился историей, как возлюбленная решила его проверить и столкнулась с неприятным последствием. Парень разорвал отношения с девушкой.

По словам героя истории, недавно он и его девушка, с которой они встречались полтора года, решили жить вместе. «В прошлые выходные она вдруг сказала, что наши отношения развиваются слишком быстро. Она заявила, что хочет расстаться, потому что не уверена во мне. Я согласился, но потом она испугалась и передумала», — рассказал парень.

В итоге выяснилось, что девушка хотела не расстаться, а проверить, будет ли он бороться за отношения. Однако, как объяснил автор поста, после тяжелого расставания с другой девушкой, которое он пережил в юности, он дал себе слово, что больше никогда не будет умолять сохранить отношения. «Я не играю в такие игры. Поэтому я сказал, что соберу все ее вещи из своей квартиры, чтобы она забрала их», — сказал он. В итоге молодые люди расстались.

В комментариях под постом пользователи назвали токсичным поведение девушки и осудили ее поступок. По мнению большинства комментаторов, партнеры не должны устраивать друг другу проверки.

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