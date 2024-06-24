Режиссер Лев Додин стал обладателем «Золотой маски» за постановку «Чайки» в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС. Торжественная церемония вручения наград проходит в Театре имени Евгения Вахтангова.
Сам Додин на мероприятии не присутствовал, вместо него награду на сцене получила актриса Елизавета Боярская.
В категории «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» победу присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над постановкой «Леопольдштадт» в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
Лучший спектаклем большой формы признана постановка «Муть. Мухаджиры» Татарского театра имени Г. Камала из Казани.
Постановку «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова назвали лучшим спектаклем малой формы.