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21:50, 24 июня 2024Культура

Лев Додин стал обладателем «Золотой маски»

Режиссер Лев Додин стал обладателем «Золотой маски» за постановку «Чайки»
Лев Додин

Лев Додин. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Режиссер Лев Додин стал обладателем «Золотой маски» за постановку «Чайки» в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС. Торжественная церемония вручения наград проходит в Театре имени Евгения Вахтангова.

Сам Додин на мероприятии не присутствовал, вместо него награду на сцене получила актриса Елизавета Боярская.

В категории «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» победу присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над постановкой «Леопольдштадт» в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Лучший спектаклем большой формы признана постановка «Муть. Мухаджиры» Татарского театра имени Г. Камала из Казани.

Постановку «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова назвали лучшим спектаклем малой формы.

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      Марина Совина
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