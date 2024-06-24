Макрон исключил участие французских военных в боевых действиях на Украине

Макрон: Париж не намерен в ближайшем будущем отправлять военных на Украину

Париж не намерен в ближайшем будущем отправлять военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит газета L'Alsace.

«Я не думаю, что вооруженный конфликт придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской земле», — подчеркнул французский лидер.

Ранее стало известно, что Франция за два последующих года планирует подготовить 26 украинских пилотов истребителей F-16. При этом командование сократит сроки обучения летчиков с полутора лет до полугода.