На Украине назвали Зеленского слабой политической фигурой

Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского слабой политической фигурой

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский является слабой политической фигурой. Об этом он высказался в беседе с «Аргументами и фактами».

По мнению Азарова, сейчас украинские власти полностью зависят от США.

«Шестой год идет президентство Зеленского, но какие за это время были сделаны серьезные изменения в экономике, какие были реформы?» — возмутился он.

Именно слабость украинского лидера позволяет главе офиса президента Андрею Ермаку приобретать политический вес. При этом Азаров призвал «не переоценивать роль Зеленского, Ермака и других чиновников, пока определяющим фактором является политика США».

В том же интервью Азаров заявил об отсутствии оппозиции на Украине. По мнению экс-премьера, на Украине есть желающие противопоставить себя Зеленскому, однако они себя не проявляют.