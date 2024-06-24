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06:35, 24 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали Зеленского слабой политической фигурой

Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского слабой политической фигурой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Urs Flueeler / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский является слабой политической фигурой. Об этом он высказался в беседе с «Аргументами и фактами».

По мнению Азарова, сейчас украинские власти полностью зависят от США.

«Шестой год идет президентство Зеленского, но какие за это время были сделаны серьезные изменения в экономике, какие были реформы?» — возмутился он.

Именно слабость украинского лидера позволяет главе офиса президента Андрею Ермаку приобретать политический вес. При этом Азаров призвал «не переоценивать роль Зеленского, Ермака и других чиновников, пока определяющим фактором является политика США».

В том же интервью Азаров заявил об отсутствии оппозиции на Украине. По мнению экс-премьера, на Украине есть желающие противопоставить себя Зеленскому, однако они себя не проявляют.

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      Марина Совина
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