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10:11, 24 июня 2024Экономика

Обновлять ветхую инфраструктуру ЖКХ в России захотели по-новому

В Госдуме захотели обязать РСО вкладывать деньги в обновление инфраструктуры ЖКХ

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В России захотели по-новому модернизировать ветхую инфраструктуру ЖКХ. Вкладывать средства в ее обновление собираются заставить коммунальщиков. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 24 июня, пишут «Известия».

Авторами инициативы выступили глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»), а также зампреды Комитета Владимир Кошелев (ЛДПР) и Светлана Разворотнева («Единая Россия»). Депутаты считают, что нужно обязать организации водоснабжения и водоотведения разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры.

Эти документы ресурсоснабжающие организации (РСО) должны будут согласовывать с региональными властями и перед очередным повышением тарифов доказать, что средства были использованы по назначению. Сейчас контроль за утверждением таких программ отсутствует, как и обязанность их разрабатывать, пояснили парламентарии. В итоге имеет их всего 2,5 процента РСО в сфере водоснабжения и 4 процента — в сфере водоотведения.

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В законопроекте уточняется, что ежегодно РСО закладывают на ремонт сетей холодного водоснабжения в среднем 10,4 процента от тарифа; водоотведения — 9,51 процента; теплоснабжения — 3,87 процента. При этом, по официальным данным Минстроя, в замене нуждаются 43,4 процента сетей водоснабжения и 46,2 процента сетей водоотведения. Однако фактическая доля обновления равна 1,1 и 0,4 процента соответственно.

«Цены на услуги для жителей растут, деньги на капремонт собираются, но никаких видимых изменений в качестве люди не видят. Новые нормы позволят навести порядок в разработке и реализации инвестиционных программ», — пояснил Пахомов.

Ранее стало известно, что с 1 июля тарифы ЖКХ в России вырастут примерно на 10 процентов. Уточняется, что индексация не проводилась полтора года, а при нынешнем уровне инфляции, износе фондов и отсутствии притока инвестиций в дальнейшее развитие сферы она пришлась к месту.

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      Нина Ташевская
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