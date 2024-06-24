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08:02, 24 июня 2024Силовые структуры

Организатор взрыва у McDonald's в Москве осужден за пропаганду терроризма

Организатору взрыва у McDonald's в Москве дали 4 года за пропаганду терроризма

Фото: Globallookpress.com

Организатора взрыва у McDonald's в Москве Асланбека Хасханова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к четырем годам лишения свободы за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, Хасханов в колонии №10 в Алтайском крае в беседах с другими осужденными заявлял о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, распространял информацию, направленную на формирование у осужденных убежденности в ее привлекательности и допустимости осуществления террористической деятельности.

В 2002 году у ресторана McDonald's у станции метро «Юго-западная» была взорвана автомашина «Таврия». Один человек не выжил, еще восемь получили ранения. Задержанный за причастность к взрыву Хасханов был признан виновным в терроризме и приговорен в 2006 году к 22 годам тюремного заключения.

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      Екатерина Кашурникова
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