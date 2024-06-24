Организовавшему систему пыток экс-начальнику российской колонии продлили меру пресечения

Экс-начальнику ИК-15 под Ангарском Шведкову продлили арест

Экс-начальнику исправительной колонии (ИК) №15 под Ангарском Сергею Шведкову продлили арест по делу об организации системы пыток. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ), журналист Ева Меркачева в Telegram-канале.

По ее словам, заседание длилось четыре часа из-за позиции Иркутской прокуратуры — она «почему-то была против продления СИЗО». По информации члена СПЧ, Шведкову вменяется то, что он с тремя подельниками организовал систему пыток.

Как сообщает издание IRCITY.RU , экс-начальника колонии обвиняют в превышении полномочий, из-за чего в результате один из осужденных не выжил.

По данным издания, Шведков с двумя подельниками, с подачи вышестоящего руководителя ГУФСИН по Иркутской области, организовали в карантинном отделении СИЗО, где находятся вновь прибывшие осужденные, нечто вроде вербовки. Для этого они посадили в карантин сотрудничающих с руководством осужденных, чтобы разъяснить новичкам правила внутреннего распорядка и привлечь их в ряды активистов. Следователи выяснили, что ранее осужденные в карантинной зоне могли использовать в отношении новых заключенных моральное давление и физическое насилие. Шведков, а также двое его подчиненных находятся под стражей. Мера пресечения четвертого фигуранта не связана с заключением.

По данным следствия, один из заключенных рассказал правоохранителям о том, что по заданию администрации активисты колонии включали музыкальный центр и подключали колонки высокой мощности. По его словам, в результате этого во время пыток и издевательств в карантинном отделении громко играла музыка, и за счет этого с улицы криков, стонов слышно не было.

Сергей Шведков возглавил ИК-15 уже после бунта, который произошел в учреждении в 2020 году. Колонией он руководил с декабря 2022 года, а до этого — был начальником СИЗО-1 Иркутска. Один из его подельников работал в колонии с 2021 года начальником оперативного отдела, а второй был заместителем начальника колонии.

