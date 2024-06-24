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08:18, 24 июня 2024Бывший СССР

Президент Казахстана выразил соболезнования после нападений боевиков в Дагестане

Токаев выразил соболезнования России после нападений боевиков в Дагестане
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил Москве соболезнования после нападений боевиков в Дагестане. Лидер республики предложил России содействие в оперативно-розыскной деятельности, сообщает в Telegram пресс-служба главы государства.

«Касым-Жомарт Токаев выразил Президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов», — говорится в публикации.

Отмечается, что республика решительным образом осуждает действия боевиков и призывает усилить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Ранее в Дербенте завершили активную фазу контртеррористической операции (КТО). В регионе действует режим КТО на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.

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      Глеб Палехов
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