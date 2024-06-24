Президент Казахстана выразил соболезнования после нападений боевиков в Дагестане

Токаев выразил соболезнования России после нападений боевиков в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил Москве соболезнования после нападений боевиков в Дагестане. Лидер республики предложил России содействие в оперативно-розыскной деятельности, сообщает в Telegram пресс-служба главы государства.

«Касым-Жомарт Токаев выразил Президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов», — говорится в публикации.

Отмечается, что республика решительным образом осуждает действия боевиков и призывает усилить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Ранее в Дербенте завершили активную фазу контртеррористической операции (КТО). В регионе действует режим КТО на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.