Решение изменить в России статус военных округов объяснили

Эксперт: изменение статуса военных округов — фиксация фактического положения дел

Изменение статуса военных округов, в ходе которого они лишатся статуса межвидовых объединений и будут реорганизованы в управления, представляет собой попытку зафиксировать «фактическое положение дел». Об этом заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, сообщает в понедельник, 24 июня, РБК.

«В связи с выводом флотов и флотилии, а также армий ПВО и ВВС из подчинения военных округов эти военные округа перестают быть межвидовыми объединениями, что и фиксируется этими изменениями», — указал он.

В качестве примера эксперт привел вывод Тихоокеанского флота из-под подчинения командующего Восточного военного округа, а Черноморского флота и Каспийской флотилии — из-под подчинения командующему Южного военного округа.

«Армии ВВС и ПВО сейчас, получается, тоже переподчиняют главнокомандующему ВКС, судя по пояснительной записке. То есть из трех видов вооруженных сил, в непосредственном подчинении военных округов остаются только формирования сухопутных войск», — констатировал Лямин.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был размещен подготовленный Министерством обороны проект указа президента России, согласно которому военные округа лишатся статуса объединенных стратегических командований и будут реорганизованы в управления. До 8 июля документ будет находиться на общественном обсуждении.