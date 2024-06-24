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16:33, 24 июня 2024Силовые структуры

Россиянин решил поджечь военкомат за 100 тысяч рублей и сел в тюрьму

В Петербурге суд дал 15 лет поджигателю военкомата за теракт и наркотики

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы Александра Новогренко, совершившего поджог военкомата в Петербурге и пытавшегося сбыть наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в совершении теракта и незаконном обороте наркотиков. Первые три года из назначенного срока он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко получил через интернет предложение от неустановленного человека совершить поджог за 100 тысяч рублей. Россиянин согласился, и тогда ему отправили инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. В заброшенном здании Новогренко собрал несколько зажигательных смесей и испытал их. Ночью 25 сентября 2023 года он пришел к зданию военкомата на улице Крупской, но его спугнул наряд Росгвардии. Снова мужчина вернулся туда через два дня и кинул во входную дверь здания коктейль Молотова, возгорание он снял на видео и отправил куратору, но обещанных денег не получил.

28 сентября 2023 года с Новогренко списался сообщник из интернета и предложил делать закладки наркотических средств. Мужчина получил координаты тайников на территории Всеволожского района, извлек свертки с запрещенным веществом и сделал новые закладки. Тут его задержали полицейские.

На суде Новогренко заявил, что поджечь военкомат его заставили путем шантажа.

21 июня этот же суд приговорил к 10 годам лишения свободы местную жительницу Елену Комаричеву за поджог военкомата в Санкт-Петербурге.

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      Любовь Ширижик
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