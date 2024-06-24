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03:43, 25 июня 2024Силовые структуры

Сбивший двух детей в Приморье мотоциклист спустя четыре дня сдался полиции

Мотоциклист, сбивший двух детей в Лесозаводске, раскаялся и явился в полицию

Фото: Булкин Сергей/news.ru/Global Look Press

Мотоциклист, сбивший двух детей в приморском Лесозаводске, раскаялся и явился в полицию. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление МВД.

«Спустя четыре дня после ДТП мотоциклист самостоятельно явился в отделение Госавтоинспекции… В отделе полиции гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.

На 36-летнего мужчину составлены протоколы, собранные материалы отправлены в мировой суд. Уточняется, что мужчина не имеет водительского удостоверения. Кроме того, в этом году его привлекали к ответственности за вождение без прав и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Днем 20 июня мотоциклист сбил двух детей 2013 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в Лесозаводске и скрылся.

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      Марина Совина
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