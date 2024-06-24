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13:25, 24 июня 2024Ценности

Стилист посоветовала россиянкам надеть на первое свидание «платье доярки»

Стилист Ким посоветовала россиянкам надеть на первое свидание платье с рюшами

Фото: Maria Markevich / Shutterstock / Fotodom

Стилист Ольга Ким посоветовала россиянкам надеть на первое свидание «платье доярки». Соответствующий комментарий приводит издание NEWS.ru.

По словам эксперта, такое платье обычно оформлено рюшами, воланами и цветочным принтом. При этом оно может быть разной длины, например, мини или миди. Также к нему можно подобрать кеды или босоножки нейтрального дизайна и цветовой гаммы.

В то же время специалист отметила, что выбор наряда на свидание зависит от того, какое впечатление хочется произвести на мужчину. «Вполне нормально появиться на первом свидании в своей обычной одежде, показать себя сразу настоящую. Я бы не советовала надевать слишком вульгарные наряды, которые показывают все прелести вашей фигуры», — уточнила собеседница портала.

Ранее стилист Ирина Чайкина назвала мужчинам худшую одежду для первого свидания. Так, она посоветовала читателям отказаться от узких джинсов и светлых брюк.

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      Карина Черных
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