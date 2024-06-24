«Страна.ua»: на Украине работника ТЦК пытались задушить ремнем безопасности

В Черновицкой области Украины мужчина, задержанный за попытку нелегального пересечения границы, попытался задушить ремнем безопасности работника территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом рассказало издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение Черновицкого ТЦК.

«Гражданин [Украины]... совершил нападение на военнослужащих, нанес им телесные повреждения и попытался задушить водителя ремнем безопасности», — отмечено в сообщении. При этом пострадавшим была оперативно предоставлена медицинская помощь.

В то же время задержанный постарался изобразить себя пострадавшим в происшествии, указано в сообщении. Он разместил видео своего задержания на странице в социальной сети, пытаясь, как подчеркнуто в издании, «манипулировать общественным мнением».

Ранее на Украине сообщили о поджоге трех автомобилей военных. Случаи произошли 23 июня в разных городах страны, транспортные средства принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ) и ТЦК.

