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16:43, 24 июня 2024Мир

В Британии предрекли взятие российскими войсками Харькова в ответ на удары ВСУ

Меркурис: российские войска могут взять Харьков в ответ на удары ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска могут взять Харьков в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории с помощью американских тактических ракет ATACMS. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Это заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали, направить в этот район больше войск, и после отражения ударов Украины перейти в наступление и, возможно, взять Харьков», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что Украине придется разместить ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS близко к границе, если она решит наносить удары вглубь российской территории с помощью ATACMS. В этом случае HIMARS, по словам аналитика, рискуют быть быстро уничтоженными.

Эксперт отметил, что удары по российской территории с помощью ATACMS приведут к эскалации конфликта и не принесут выгоды Украине.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем. При атаке со стороны Украины ранения получил 151 человек.

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      Елизавета Мытарева
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