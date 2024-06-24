В южнокорейском Хвасоне произошел пожар на заводе по производству литиевых батарей

«Ёнхап»: более 20 человек погибли при пожаре на заводе в южнокорейском Хвасоне

На заводе по производству литиевых батарей в южнокорейском городе Хвасон произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap.

Как отмечает агентство, в результате возгорания погибло более 20 человек. По информации пожарной службы, число жертв может возрасти.

В результате пожара без вести пропали 23 человека, 20 из которых, предположительно, являются иностранцами, в том числе гражданами Китая. Кроме того, в огне погиб один спасатель.

Пожар начался на заводе Aricell в Хвасоне, в 45 километрах к югу от Сеула, около 10:30. К 15:00 основное возгорание взяли под контроль.

Ранее пожар произошел на промышленном объекте в Шотландии недалеко от города Глазго. Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.