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11:10, 24 июня 2024Мир

В южнокорейском Хвасоне произошел пожар на заводе по производству литиевых батарей

«Ёнхап»: более 20 человек погибли при пожаре на заводе в южнокорейском Хвасоне

Фото: Kim Hong-ji / Reuters

На заводе по производству литиевых батарей в южнокорейском городе Хвасон произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap.

Как отмечает агентство, в результате возгорания погибло более 20 человек. По информации пожарной службы, число жертв может возрасти.

В результате пожара без вести пропали 23 человека, 20 из которых, предположительно, являются иностранцами, в том числе гражданами Китая. Кроме того, в огне погиб один спасатель.

Пожар начался на заводе Aricell в Хвасоне, в 45 километрах к югу от Сеула, около 10:30. К 15:00 основное возгорание взяли под контроль.

Ранее пожар произошел на промышленном объекте в Шотландии недалеко от города Глазго. Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

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      Виктория Кондратьева
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