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20:41, 24 июня 2024Из жизни

Власти решили выпустить в джунгли миллионы «противозачаточных» москитов

На Гавайях в джунгли выпустили миллионы москитов ради спасения птиц от малярии

Фото: Kendall Collett / Shutterstock / Fotodom

Власти Гавайев решили выпустить в джунгли миллионы «противозачаточных» москитов ради спасения исчезающих видов птиц от малярии. Об этом сообщает The Guardian.

Решение было принято, поскольку 33 вида танангров-медососов уже вымерли, а многие из 17 оставшихся находятся под угрозой исчезновения. Причина заключается в малярии, которую переносят москиты, впервые завезенные европейскими и американскими кораблями в XIX веке. Некоторые виды птиц могут исчезнуть в течение года, если не будут приняты меры.

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Каждую неделю вертолет сбрасывает на острова архипелага 250 тысяч самцов москитов, зараженных бактерией, которая действует как противозачаточное средство. Она не позволяет развиваться яйцам, которые откладывают самки москитов. В результате вылупляется меньше новых особей. Уже выпущено около десяти миллионов москитов.

Ранее сообщалось, что жительница британского графства Эссекс чудом выжила и едва не лишилась ног после укуса комара, случившегося 13 лет назад. Ее состояние ухудшилось до такой степени, что она не могла работать.

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      Алиса Дмитриева
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