Власти решили выпустить в джунгли миллионы «противозачаточных» москитов

На Гавайях в джунгли выпустили миллионы москитов ради спасения птиц от малярии

Власти Гавайев решили выпустить в джунгли миллионы «противозачаточных» москитов ради спасения исчезающих видов птиц от малярии. Об этом сообщает The Guardian.

Решение было принято, поскольку 33 вида танангров-медососов уже вымерли, а многие из 17 оставшихся находятся под угрозой исчезновения. Причина заключается в малярии, которую переносят москиты, впервые завезенные европейскими и американскими кораблями в XIX веке. Некоторые виды птиц могут исчезнуть в течение года, если не будут приняты меры.

Каждую неделю вертолет сбрасывает на острова архипелага 250 тысяч самцов москитов, зараженных бактерией, которая действует как противозачаточное средство. Она не позволяет развиваться яйцам, которые откладывают самки москитов. В результате вылупляется меньше новых особей. Уже выпущено около десяти миллионов москитов.

Ранее сообщалось, что жительница британского графства Эссекс чудом выжила и едва не лишилась ног после укуса комара, случившегося 13 лет назад. Ее состояние ухудшилось до такой степени, что она не могла работать.