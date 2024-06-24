Второго фигуранта дела Новицкого отправили под домашний арест

Сергей Васильев отправлен под домашний арест

Совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева отправили под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Тверской районный суд назначил Васильеву домашний арест на два месяца — до 23 августа.

Незадолго до этого аналогичную меру пресечения суд избрал для другого совладельца «Русских фондов» — Константина Бейрита.

Васильев и Бейрит проходят по делу бывшего замгендиректора компании «ФосАгро» Евгения Новицкого. Троих фигурантов дела подозревают в хищении 8,8 миллиарда рублей у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2018-2019 годах.