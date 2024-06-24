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00:27, 25 июня 2024Силовые структуры

Второго фигуранта дела Новицкого отправили под домашний арест

Сергей Васильев отправлен под домашний арест

Совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева отправили под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Тверской районный суд назначил Васильеву домашний арест на два месяца — до 23 августа.

Незадолго до этого аналогичную меру пресечения суд избрал для другого совладельца «Русских фондов» — Константина Бейрита.

Васильев и Бейрит проходят по делу бывшего замгендиректора компании «ФосАгро» Евгения Новицкого. Троих фигурантов дела подозревают в хищении 8,8 миллиарда рублей у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2018-2019 годах.

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