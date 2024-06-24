Взрывотехники и следователи продолжили работать на пляже Севастополя после атаки ВСУ

На пляже Севастополя продолжают работать взрывотехники и следователи

Взрывотехники, следователи и представители других силовых ведомств продолжают работать на пляже Учкуевка в Севастополе, на который 23 июня была совершена ракетная атака. Об этом ТАСС рассказали в антитеррористической комиссии города.

В комиссии отметили, что после падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. Там также призвали местных жителей не трогать опасные предметы и вообще не приближаться к ним.

Ранее советник губернатора города Анастасия Преловская сообщила, что потенциально опасная зона в Севастополе до сих пор оцеплена.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пляжу в Севастополе 23 июня. В результате пострадали 153 человека. Четверых пострадавших врачи спасти не смогли. Трое из них были местными жителями, четвертый — уроженец другого российского региона.