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16:59, 25 июня 2024Экономика

Аферист продал россиянам несуществующее жилье на десятки миллионов рублей

Севастополец продал россиянам несуществующее жилье на 44 миллиона рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Житель Севастополя продал россиянам несуществующего жилья на десятки миллионов рублей и попал в тюрьму. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина 1980 года рождения придумал преступную схему, в соответствии с которой предлагал гражданам купить жилье в строящихся домах Севастополя на улице Генерала Коломийца, а также в четырех садовых товариществах региона: «Куликово поле», «Рыбак-3», «Яблоня» и «Дергачи-3». Он заключал с людьми предварительные договоры купли-продажи, брал с них деньги, однако строить ничего не собирался и лишь создавал видимость работы.

«Имея доступ к указанным земельным участкам, он начал строительные работы, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов. Также он открыл четыре офиса в Ленинском районе Севастополя, подобрал персонал и организовал размещение рекламы о продаже квартир по низкой цене в строящихся домах», — сказано в сообщении. Злоумышленник знал, что возводить многоквартирные дома в указанных локациях запрещено — категория разрешенного использования земли предполагает индивидуальные дома или садоводство.

За период с 2017 по 2021 годы севастополец обманул 42 человека из Астрахани, Краснодара, Казани, Владивостока, а также Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей. Общая сумма ущерба составила более 44 миллионов рублей. Деньги обманутым дольщикам он не вернул.

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Суд обвинил мужчину в мошенничестве в особо крупном размере и арестовал его имущество (земельные участки, нежилые здания и сооружения на общую сумму почти 25 миллионов рублей). Уточняется, что эта сумма пойдет на возмещение материального ущерба пострадавшим в соответствии с поданными исками. С учетом того, что житель Севастополя ранее уже обманул подобным образом еще девять человек, его приговорили к 5,5 года тюрьмы. В ведомстве добавили, что в данный момент на рассмотрении суда находится еще одно уголовное дело, согласно которому тот же мужчина обвиняется в таком же мошенничестве в отношении других 44 потерпевших.

Днем ранее стало известно, что в Петербурге квартиру 70-летней женщины продали без ее ведома.

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      Полина Кислицына
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