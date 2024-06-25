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16:15, 25 июня 2024Интернет и СМИ

В законопроекте о Байкале ограничили право иностранцев на земельные участки

В ГД предложили ограничить право иностранцев на земельные участки на Байкале

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В середине июня в мессенджерах и социальных сетях появилось сообщение, что землю на Байкале буду продавать или раздавать иностранцам из-за предложенных изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал». Однако информация не подтвердилась.

В законопроекте № 387575-8 о внесении изменений действительно появился пункт о передаче участков в собственность.

При этом проект документа предлагает установить, что земельные участки, которые расположены в границах населенных пунктов и заняты объектами, включенными в список Всемирного наследия, при этом находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться в собственность гражданам для строительства частных домов, ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей. Оговаривается, что собственниками могут быть только граждане России.

Кроме того, согласно тексту законопроекта о поправках, подготовленных ко второму чтению, предусматривается, что «иностранные граждане и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, расположенными в границах населенных пунктов, занятых объектами, включенными в список Всемирного природного наследия».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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