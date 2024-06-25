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21:00, 25 июня 2024Экономика

Билл Гейтс рассказал о возможных последствиях прихода к власти Трампа

Билл Гейтс: если Трамп выиграет выборы, деловую среду ждет неопределенность
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

В случае избрания Дональда Трампа президентом США страну ожидает больше перемен, а деловой среде предстоит столкнуться со значительной неопределенностью. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

В ответ на вопрос журналистов агентства о том, как стартапам и инвесторам подготовиться к вероятному отказу представителя Республиканской партии от климатической политики, бизнесмен отметил, что предсказать возможные изменения ситуации в США трудно как с точки зрения того, кто победит, так и с точки зрения драматичности последствий.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на пост главы государства. Бороться ему предстоит с действующим президентом Джо Байденом, отобравшим у него кресло главы государства по итогам голосования в 2020 году.

Ранее экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что взгляды обоих кандидатов, обещающих «вернуть США в фантастическое прошлое середины XX века», восстановив производство, архаичны, а политики не представляют, как построить динамичное и безопасное будущее, поскольку представления о том, что производственный процесс заключается в «сгибании металла», сейчас оторваны от реальности.

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      Дмитрий Воронин
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