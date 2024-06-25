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16:02, 25 июня 2024Бывший СССР

Эксперт назвал бардаком перестановки в ВСУ

Полковник Ходаренок: замена командующего ОС ВСУ Содоля на Гнатова — бардак

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Замена командующего Объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова является бардаком и, скорее всего, никак не отразится на ведении боевых действий. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

«Для всего этого есть, между прочим, и другой термин — бардак. И это неудивительно, поскольку подчас украинское военно-политическое руководство на самых разных ступенях представлено разного рода откровенной шантрапой», — отметил он.

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Ходаренок подчеркнул, что, по факту, генерал-лейтенанта Юрия Содоля сняли по заявлению майора Нацгвардии Украины Богдана Кротевича, ранее обвинившего экс-главу ОС ВСУ в потерях украинских войск и территорий. Эксперт также указал на то, что подобные перестановки должны проводиться иначе — тайно, с привлечением государственной комиссии, которая подготовит предложения по кадровым перестановкам в армии. В качестве примера Ходаренок привел работу в советском штабе Западного фронта в первой половине 1944 года.

Об отставке командующего ОС ВСУ Юрия Содоля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, 24 июня. При этом он не озвучил причины такого решения. На место Содоля был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

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      Александр Курбатов
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