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13:29, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Информация о роли лоббистов в законе об охране Байкала не подтвердилась

Сообщения о роли лоббистов в законе об охране Байкала не подтвердились

Фото: Sergey Metelitsa / Globallookpress.com

Общественники заявили, что лоббисты продвигают закон «Об охране озера Байкал» в попытке извлечь прибыль за счет уничтожения национального достояния озера. Об этом также высказалась общественный деятель в области окружающей среды Елена Шаройкина. По ее словам, закон получил неофициальное название как «закон о сплошных рубках на Байкале».

Протесты экологов в версии законопроекта к первому чтению вызвала норма законопроекта, разрешавшая сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для строительства и эксплуатации не только селезащитных и гидротехнических сооружений, но и гостиниц, кафе, туалетов, автомобильных дорог.

В подготовленном ко второму чтению документе говорится, что в центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий. Член Комитета Госдумы по экологии Николай Будуев подчеркнул, что в этой версии были учтены поступившие поправки, предложения и замечания. Допускаются сплошные рубки погибшего леса, если нельзя очистить пострадавшую территорию и заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок.

В октябре 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил убрать нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал. «Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», — сказал он на совещании в Улан-Удэ. Володин подчеркнул, что закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природной территории.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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