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19:21, 25 июня 2024Экономика

На АЭС в Болгарии зафиксировали утечку радиоактивной воды

На болгарской АЭС «Козлодуй» зафиксировали утечку радиоактивной воды

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

На атомной электростанции (АЭС) «Козлодуй» в Болгарии была зафиксирована утечка радиоактивной воды. Об этом заявил в эфире телеканала BTV директор АЭС Валентин Николов.

По словам Николова, нештатную ситуацию зафиксировали в герметичном помещении 6-го энергоблока. Там ранее обнаружили дефект третьего парогенератора. Дефект произошел из-за ошибки сотрудника, который уже отстранен от работы.

«Именно там была отмечена протечка воды из первого во второй контур, которая произошла из-за ошибки персонала, речь идет об утечке около восьми кубометров воды. Инцидент произошел в герметичной зоне, никакой опасности для персонала станции и окружающих не было», — уточнил директор АЭС .

В настоящее время последствия протечки устранены, энергоблок введут в эксплуатацию в ближайшее время. В 2022 году шестой блок АЭС «Козлодуй» останавливали из-за технических проблем в системе охлаждения генератора — неядерной части блока.

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      Варвара Кошечкина
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