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20:48, 25 июня 2024Экономика

Нонна Гришаева рассказала о растрогавшем ее до слез российском городе

Актриса Нонна Гришаева призналась, что Петербург растрогал ее до слез
Нонна Гришаева

Нонна Гришаева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актриса и пародистка Нонна Гришаева призналась, что во время первой поездки в Петербург город растрогал ее до слез. Этой историей она поделилась в интервью для выпуска спецпроекта «Лана — спрошу!» «Пятого канала».

Гришаева рассказала, что очень любит Петербург и добавила, что с удовольствием каждый месяц приезжает туда, чтобы выступить на сцене ТЮЗа в мюзикле «Обыкновенное чудо». «Петербург люблю за его невероятную архитектуру. Я понимаю, что я не оригинальна, но что поделать. Люди со всего мира приезжают, чтобы увидеть эту архитектуру», — отметила артистка.

По словам актрисы, она впервые посетила Петербург 30 лет назад для участия в конкурсе. Взглянув на буквально рассыпающиеся на ее глазах здания, Гришаева не смогла сдержать слез. «Я шла по улицам, я видела, как камни просто падают. Я шла и плакала, потому что я одесская девочка. Я выросла в очень красивом городе», — поделилась воспоминаниями артистка. Однако через 10-15 лет, вновь оказавшись в Петербурге, звезда с радостью отметила, что город восстанавливается и многие здания уже отреставрированы.

Ранее в июне уроженка Ленинградской области Анастасия Ивлеева заявила, что считает Москву лучшим городом на Земле.

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      Полина Кислицына
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