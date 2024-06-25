Один российский регион отказался от повышения тарифов ЖКУ

Губернатор Беглов: Санкт-Петербург не будет повышать тарифы ЖКУ в июле

Власти Санкт-Петербурга не будут повышать тарифы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в июле. О таком решении заявил губернатор российского региона Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей. Это дает нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям. Мы сохраним тарифы на существующем уровне», — пояснил глава города.

Беглов добавил, что все действующие субсидии и компенсации льготным категориям петербуржцев сохранятся. Отказ повышать тарифы обойдется Санкт-Петербургу в более чем в 6,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что с 1 июля тарифы ЖКУ в России вырастут примерно на 10 процентов. Уточняется, что индексация не проводилась полтора года, а при нынешнем уровне инфляции, износе фондов и отсутствии притока инвестиций а дальнейшее развитие сферы она пришлась к месту.

