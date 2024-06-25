Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:24, 25 июня 2024Экономика

Один российский регион отказался от повышения тарифов ЖКУ

Губернатор Беглов: Санкт-Петербург не будет повышать тарифы ЖКУ в июле

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Санкт-Петербурга не будут повышать тарифы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в июле. О таком решении заявил губернатор российского региона Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей. Это дает нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям. Мы сохраним тарифы на существующем уровне», — пояснил глава города.

Беглов добавил, что все действующие субсидии и компенсации льготным категориям петербуржцев сохранятся. Отказ повышать тарифы обойдется Санкт-Петербургу в более чем в 6,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что с 1 июля тарифы ЖКУ в России вырастут примерно на 10 процентов. Уточняется, что индексация не проводилась полтора года, а при нынешнем уровне инфляции, износе фондов и отсутствии притока инвестиций а дальнейшее развитие сферы она пришлась к месту.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали о загадочном инциденте с беспилотником США над Черным морем. В Кремле заявили, что ничего не знают

      Популярный в России комик раскрыл заработок в Comedy Club

      Продюсер оценил возможность тура по России арестованного певца Шарлота

      Не планировавшая рожать женщина неожиданно узнала о пятерняшках

      Появилось новое видео с бегущими от кассетной бомбардировки туристами в Крыму

      Дагестанец рассказал о желании арестованного экс-главы Сергокалинского района «убрать» его

      Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи в суде

      Ассанжу запретили лететь коммерческими авиалиниями в Австралию

      Один российский регион отказался от повышения тарифов ЖКУ

      В Кении вспыхнул бунт из-за повышения налогов. В ходе беспорядков пострадала сестра Барака Обамы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше