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22:05, 25 июня 2024Россия

Песков назвал абсурдным заявление МУС о сотрудничестве с Россией

Песков: заявление прокурора МУС о стремлении сотрудничать с Россией абсурдно
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о сотрудничестве с Россией является абсурдным, Москва не признает его юрисдикцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Как абсурд. Мы не признаем юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества», — сказал Песков.

Ранее Хан заявил, что МУС рассчитывает на сотрудничество с Россией в расследовании по Украине. Он отметил, что «одинаково рассматривает как инкриминируемые, так и оправдывающие обстоятельства».

До того досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

В МУС считают, что Шойгу и Герасимов должны понести уголовную ответственность за «нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры», а также «преступления против человечности», якобы совершенные Российской армией в период с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года.

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      Евгений Силаев
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