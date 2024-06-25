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15:41, 25 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты данные о жертвах террористов в Дербенте

В Дербенте террористы убили двух охранников синагоги и сожгли ее

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Раскрыты данные о жертвах нападения террористов в Дербенте — ими оказались два охранника синагоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Работник синагоги рассказал, что бандиты напали за полчаса до молитвы, в этот момент внутри прихожан еще не было. Террористы расправились с охранниками, а затем закидали синагогу зажигательными смесями.

В настоящее время в синагоге ликвидируют последствий пожара, проводится разбор завалов и вывоз мусора.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Жертвами терактов стал 21 человек. Состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое.

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      Любовь Ширижик
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