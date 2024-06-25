Российские военные заявили о произошедшем при атаке ВСУ на Севастополь чуде

Бойцы ВС России заявили, что при атаке ВСУ на пляж в Севастополе произошло чудо

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Севастополе произошло чудо, благодаря которому жертв удара было меньше чем могло быть. Об этом в комментарии порталу Daily Storm заявили неназванные бойцы Армии России.

По словам военных, до 70 процентов содержимого выпущенной ВСУ ракеты не долетело до земли.

«Это чудо, что большая часть не высыпалась в районе отдыхающих. Над самим пляжем и вовсе было несколько разрывов», — заявил собеседник портала, представленный как оператор зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» системы противовоздушной обороны.

В противном случае, как сообщил военнослужащий, жертв атаки могло быть гораздо больше.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.