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21:31, 25 июня 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала тело в откровенном бикини

Кайла Симмонс

Кайла Симмонс. Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенные снимки и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка поделилась серией фото, на которых продемонстрировала свое стройное тело в бикини розового цвета, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. При этом она примерила очки в черной оправе и наклонилась к камере, запечатлев пышную грудь.

Поклонники оценили фотосессию девушки в комментариях под постом, который набрал более 21 тысячу лайков. «Потрясающая», «Ты выглядишь прекрасно», «Богиня», «У тебя безупречное тело», «Как всегда шикарна», — писали они.

Ранее сообщалось, что девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант снялась в откровенном виде и также показала фото фанатам. На размещенных снимках секс-символ MMA запечатлена в купальнике ярко-розового цвета, который состоял из обнажающего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.

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      Карина Черных
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