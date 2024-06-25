Сообщения об ослаблении природоохранного компонента в законе о Байкале не подтвердились

В Госдуме указали на баланс между развитием Байкала и сохранением его природы

В статье издания РБК, опубликованной в воскресенье, 23 июня, утверждалось, что новые изменения в закон «Об охране озера Байкал» — а именно, передача участков в собственность — нацелены в большей мере не на защиту природы, а на поддержку прав коммерсантов. Данная информация подтверждения не нашла.

Так, член комитета Госдумы по экологии Николай Будуев в комментарии изданию высказал мнение, что принятие закона станет катастрофой для Байкала и природоохранный компонент в законодательстве в отношении озера станет гораздо слабее после введения предлагаемых норм. Более того, депутат уверен, что в законопроект были включены нормы, с помощью которых будут проводиться «попытки помочь получить коммерческим организациям особо ценные земли на Байкале».

В свою очередь один из авторов законопроекта, первый заместитель главы комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен, заверил, что депутаты постарались соблюсти баланс между развитием байкальских территорий и сохранением природных ресурсов. «Мы предлагаем конструкцию, которая, с одной стороны, позволит дальше реализовывать социально-экономические проекты на территории центральной экологической зоны, например строительство дорог, социальных учреждений, кладбищ, селезащитных сооружений, противопожарных разрывов. С другой стороны, не будет эффекта ослабления экологического контроля, надзора за ситуацией в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», — пояснил он.

Председатель комитета по экологии и один из авторов законопроекта Дмитрий Кобылкин в августе прошлого года заявлял, что многие вопросы, касающиеся местных жителей, не терпят отлагательств — в их числе строительство селезащиты, гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция дорог, противопожарные разрывы, очистные сооружения. «Актуальны темы перевода земель, вопросы собственности для местных жителей, без них не получить ипотеку, невозможно использовать материнский капитал для строительства жилья», — говорил он. По мнению Кобылкина, в ситуации с Байкалом имеется множество «запутанных вопросов из-за несогласованности законодательства и "матрешечности" Байкальской природной территории». «Все это привело к ограничению прав живущих здесь людей. Но их жизнедеятельность является неотъемлемой частью экологического благополучия озера Байкал. Люди должны жить достойно. Наша задача — помочь им разрешить клубок накопившихся за 20 лет проблем», — заключил депутат.

На заседании экспертного совета комитета Госдумы по экологии в текущем году Кобылкин объяснил необходимость принятия поправок сложной демографической ситуацией на Байкале, а также защитой интересов местных жителей, численность которых сокращается. «Все сделки с земельными участками в границах населенных пунктов центральной экологической зоны озера Байкал с 2017 года связаны с арендой участков, изменениями условий договоров аренды. Только три земельных участка с момента введения ограничений переданы в частную собственность в Иркутской области на основании судебных решений. В Бурятии таких случаев нет», — рассказал он.

Руководители байкальских регионов — глава Бурятии Алексей Цыденов и представитель губернатора Иркутской области Игоря Кобзева — призвали поддержать предложенные ко второму чтению изменения в закон о Байкале. Цыденов назвал поправки компромиссом «между тем, что надо решать вопрос, и контролем того, что происходит, чтобы не было злоупотреблений». «Прошу всех депутатов и экспертов одобрить доработанный вариант поддержать и уже двигаться вперед», — сказал он.

На данный момент законопроект окончательно не утвержден — срок для предложения поправок к нему продлен до 1 июля. Председатель комитета Госдумы по экологии пообещал учесть все мнения и детально проработать каждое поступившее обращение.

Сообщения о готовящихся изменениях в закон «Об охране озера Байкал» не так широко распространились в российских СМИ, некоторые издания делали акцент именно на том, что законопроект подготовили ко второму чтению в Госдуме — в их числе оказались, к примеру, MK.RU и BFM.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».