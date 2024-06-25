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13:26, 25 июня 2024Бывший СССР

В Киргизии мужчину приговорили к сроку за участие в СВО

Суд в Киргизии приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы за участие в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд Ошской области Киргизии приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы за участие в российской специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Гражданин республики был признан виновным по статье уголовного кодекса об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

У мужчины по решению суда конфискуют имущество. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. По закону за подобное преступление обвиняемый должен был получить от 10 до 15 лет тюремного заключения, однако из-за объявленной в стране амнистии срок был сокращен.

Адвокаты осужденного уже подали апелляцию в областной суд.

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      Алевтина Запольская
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