Зеленоградский маньяк ушел на СВО ради заработка

Shot: зеленоградский маньяк Гриценко ушел на СВО

Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, он уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе. Гриценко сам решил уйти на СВО, чтобы заработать деньги на первое время на воле. После кончины его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Предварительно, маньяк будет служить до конца СВО, после чего его отпустят на свободу.

Гриценко родился 6 ноября 1962 года в Зеленограде. С самого детства он был не уверен в себе и ненавидел женщин. После армии мужчина устроился работать полицейским, однако был уволен за пьянку. В 1993 году он совершил первое преступление — расправился с проституткой при помощи сковородки. Тогда его отправили в колонию в Оренбурге на девять лет, но Гриценко вышел по УДО в конце 2000 года.

4 апреля 2001 года Гриценко стал нападать на женщин. В результате он расправился с пятью жительницами Москвы и Подмосковья, а также ранил 10 россиянок. 19 ноября 2001 года его задержал водитель автобуса, который услышал крики одной из жертв.