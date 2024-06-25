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16:05, 25 июня 2024Экономика

Жена футболиста Смолова собралась уехать из Москвы

Диджей Карина Истомина рассказала о переезде в дом под Краснодаром
Карина Истомина

Карина Истомина. Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Жена футболиста Федора Смолова, диджей Карина Истомина, собралась уехать из Москвы. Вместе с дочерью от спортсмена она планирует перебраться в дом под Краснодаром, рассказала блогерша в своем Telegram-канале.

Истомина отметила, что обычно переезд вызывает эмоциональные и физические трудности. Сейчас, по ее словам, они с супругом активно ищут недвижимость в российском регионе. Заселиться в новое жилье вместе с дочерью блогерша планирует в середине июля — семья воссоединится со Смоловым, у которого проходят сборы в Краснодаре.

Диджей добавила, что давно хотела пожить в загородном доме, но рассматривала для этого Московскую область. «В квартире изначально жить не хотелось. А на Юге точно не хочется жить в квартире, особенно когда такая жара. Занятий полно: сидеть в саду, разжигать костер по вечерам, гулять по тихим улочкам», — поделилась Истомина.

Блогерша также не исключает, что обзаведется огородом и начнет выращивать зелень на участке. «Это прекрасный вариант поведенческой активации и заземления», — заключила Истомина.

Переезд знаменитости связан со сменой клуба, за который играет Смолов. 12 июня футболист перешел в «Краснодар» из московского «Динамо» на правах свободного агента. Контракт 34-летнего нападающего с южанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

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      Нина Ташевская
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