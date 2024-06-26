Основатель Wikileaks Ассанж прибыл в Австралию после сделки по освобождению

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж прибыл в Австралию после сделки по его освобождению. Об этом сообщает Flightradar.

Согласно данным сервиса, самолет Bombardier Global 6000, на борту которого находился Джулиан Ассанж, приземлился в аэропорту столицы Австралии Канберры.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. С 2012 года основатель Wikileaks, опасаясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находился в тюрьме Белмарш в Лондоне.

Взлет частного самолета с основателем сайта Wikileaks Ассанжем на борту в Канберру показал телеканал ABC.