Блогерша обесцветила волосы в домашних условиях и облысела

Блогерша Молли Уэст из штата Теннесси, США, обесцветила волосы в домашних условиях и облысела. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 67 тысяч подписчиков.

В размещенном видео 23-летняя девушка рассказала, что захотела самостоятельно перекраситься из брюнетки в блондинку. Для этого она купила в магазине необходимые для процедуры средства, предварительно проконсультировавшись с продавщицей. Однако после окрашивания Уэст заметила, что корни волос стали белыми, а концы — оранжевыми. В связи с этим она решила пойти в магазин и посоветоваться с продавщицей. Та, в свою очередь, порекомендовала ей еще раз осветлить пряди.

Инфлюэнсерша повторила процедуру. Смыв с волос краситель, она увидела, что лишилась их части. «Когда я провела руками по волосам, то они буквально вылезли из моей головы. Я впала в панику, когда расчесывала их. Мне было очень грустно из-за этого, я просто не могла перестать плакать», — рассказала она.

Девушке пришлось подождать три дня после осветления прежде чем пойти к парикмахеру. Мастер немного затемнил корни и затонировал оставшиеся осветленные волосы. Уэст продемонстрировала подписчикам результат и призналась, что не может принять свою новую внешность. Зрители решили поддержать автора ролика в комментариях. «Прическа тебе очень идет», «Ты была очень красивой с длинными волосами, но с короткими волосами ты еще лучше», «Теперь тебя можно легко запомнить», — высказывались они.

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