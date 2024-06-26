Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:02, 26 июня 2024Ценности

Блогерша обесцветила волосы в домашних условиях и облысела

Кадр: @heyitsmollygrace_

Блогерша Молли Уэст из штата Теннесси, США, обесцветила волосы в домашних условиях и облысела. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 67 тысяч подписчиков.

В размещенном видео 23-летняя девушка рассказала, что захотела самостоятельно перекраситься из брюнетки в блондинку. Для этого она купила в магазине необходимые для процедуры средства, предварительно проконсультировавшись с продавщицей. Однако после окрашивания Уэст заметила, что корни волос стали белыми, а концы — оранжевыми. В связи с этим она решила пойти в магазин и посоветоваться с продавщицей. Та, в свою очередь, порекомендовала ей еще раз осветлить пряди.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

Инфлюэнсерша повторила процедуру. Смыв с волос краситель, она увидела, что лишилась их части. «Когда я провела руками по волосам, то они буквально вылезли из моей головы. Я впала в панику, когда расчесывала их. Мне было очень грустно из-за этого, я просто не могла перестать плакать», — рассказала она.

Девушке пришлось подождать три дня после осветления прежде чем пойти к парикмахеру. Мастер немного затемнил корни и затонировал оставшиеся осветленные волосы. Уэст продемонстрировала подписчикам результат и призналась, что не может принять свою новую внешность. Зрители решили поддержать автора ролика в комментариях. «Прическа тебе очень идет», «Ты была очень красивой с длинными волосами, но с короткими волосами ты еще лучше», «Теперь тебя можно легко запомнить», — высказывались они.

В мае врач-трихолог Ханна Габорди перечислила простые способы, которые помогают отрастить волосы в домашних условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью Украины. Куда собирались бить ВСУ?

      В России закрыли данные о количестве самолетов в компаниях

      Идентифицированы указывающие на существование инопланетян газы

      Блогерша обесцветила волосы в домашних условиях и облысела

      ФСБ задержала бывшего директора «Курганавтодора» и нынешних сотрудников

      Россиянка описала поход в баню в Японии фразой «подхватить грибок — нечего делать»

      На Западе назвали определяющую ключевые должности в ЕС страну

      Верка Сердючка выступила в Одессе на русском языке

      Шеф Пентагона рассказал о последствиях возможной войны Израиля и «Хезболлы»

      В сгоревшем здании НИИ под Москвой отсутствовала система пожарной сигнализации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше